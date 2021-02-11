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رياضة

صالح جمعة يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة غزل المحلة، التي تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم.

سيراميكا كليوباترا يحل ضيفا على غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر 
خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه.
خط الوسط: محمد توني - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو.

ويجلس إلى مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ورجب عمران، وضياء قنديل، وأحمد محسن، وشادي حسين، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، وعاشور الأدهم، ووليد عبد المنعم.
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