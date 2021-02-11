المستشفيات التعليمية: إطلاق المنصة التعليمية للهيئة لتدريب الأطباء

انتهت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، من إطلاق المنصة التعليمية على شبكة الإنترنت، وبث البرنامج التدريبي لجائحه كورونا للأطقم الطبية بالهيئة.

والذى تم إعداده بواسطه نخبه من إستشاريي ومدربي الهيئه وإشراف اللجنه العلميه لمكافحة الجائحه بالهيئه.









و قد أتاحت المنصة التعليمية للهيئة

http://tatc-gothi.gov.eg

البرنامج التدريبي لجميع فئات الأطقم الطبيه علي مستوى الجمهوريه كبرنامج متكامل لمواجهة جائحة كورونا، وإشتمل علي الاجراءات الوقائية ومكافحة العدوى وبرتوكولات العلاج طبقا لآخر تحديثاتها بما فيها حالات الأمراض المزمنة والعلاج بالأوكسجين والإجراءات التمريضيه المختلفة.





أوضحت الهيئة في بيانا لها ان من مؤشرات نجاح البرنامج التدريبي في تغيير الممارسه الطبية على أرض الواقع انخفاض إستهلاك الأوكسجين المستخدم داخل وحدات الهيئة بنسبة ٣٥% عن فتره ما قبل البرنامج مما يعد نجاحا غير مسبوق للفرق الطبية المشاركة.









من جانبه قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهيئة إنتهت من تدريب ٨٨% من أعضاء الأطقم الطبيه بها من مختلف الفئات من علميين وأطباء وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والفنيين فى إطار الإهتمام برفع كفاءة الفرق الطبية طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتعليمات معالى وزيرة الصحة والسكان.







