طوارئ الشارقة تعلن عن تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد 100%

قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، تعليق الدراسة في المدارس، ودور الحضانة على النطاق الحكومي والخاص بالإمارة، وتحويلها من نظام التعليم التقليدي الحضوري، إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100%، لفئة الطلبة.
يأتى ذلك استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها الطلبة والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم، وفقا لصحيفة الاتحاد.
ويسري القرار حتى نهاية شهر فبراير الجاري، مع مراقبة آخر التطورات والمستجدات، وتقييم نتائج مؤشرات الوضع الصحي في الإمارة. وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد، لضمان الأمن الصحي الشامل.
وكانت أعلنت الصحة الإماراتية، إجراء 180,340 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3,525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 339,667 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 18 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 974 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,734 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 319,787 حالة.