محافظ مطروح يسلم 54 عقد تمليك تقنين أراضى الدولة

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس 54 عقد تمليك فى اطار القانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار النفسى والإجتماعي لأهالى مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء خالد القشلان مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، والاستاذ حمدى عبيد مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، وعدد من مديرى الإدارات المعنية.









حيث تم تسليم 54 عقدًا لأصحابها من أكثر من مركز ومدينة بالمحافظة وسط فرحة كبيرة من المواطنين، الذين وجهوا الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه الشديد على الإسراع فى تحقيق الاسقرار لهم، ولمنظومة الأملاك بالمحافظة فى تعاونها للتيسير على المواطنين.





بينما تقدم محافظ مطروح بالتهنئة لأصحاب العقود، موضحًا أن إجمالى العقود التى تم اعتمادها 354 عقدا، وتم اليوم توزيع الدفعة الأخيرة من إجمالى هذه العقود بـ 54 عقدًا.





من ناحية أخرى استمرت جهود محافظة مطروح فى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.







حيث نظمت مديرية تموين مطروح بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية بمدينتى الضبعة ومرسى مطروح تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية.



