ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ مطروح يسلم 54 عقد تمليك تقنين أراضى الدولة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس 54 عقد تمليك فى اطار القانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار النفسى والإجتماعي لأهالى مطروح، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء خالد القشلان مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، والاستاذ حمدى عبيد مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، وعدد من مديرى الإدارات المعنية.


حيث تم تسليم 54 عقدًا لأصحابها  من أكثر من مركز ومدينة بالمحافظة وسط فرحة كبيرة من المواطنين، الذين وجهوا الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه الشديد على الإسراع فى تحقيق الاسقرار لهم، ولمنظومة الأملاك بالمحافظة فى تعاونها للتيسير على المواطنين.

 بينما تقدم محافظ مطروح بالتهنئة لأصحاب العقود، موضحًا أن إجمالى العقود التى تم اعتمادها 354 عقدا، وتم اليوم توزيع الدفعة الأخيرة من إجمالى هذه العقود بـ 54 عقدًا.

من ناحية أخرى استمرت جهود محافظة مطروح فى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات أو مخالفات. 

حيث نظمت مديرية تموين مطروح بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية بمدينتى الضبعة ومرسى مطروح  تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية.

وأوضح حسن الشيباني مدير عام مديرية التموين بمطروح أن الحملة التموينية بمدينة مرسى مطروح تمكنت من ضبط إجمالي 23 مخالفة تموينية ومنها 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 مخالفات عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، و9 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و4 مخالفات عدم إعطاء بون للمواطن بصرف مستحقاته المقررة من الدقيق وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة  للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مكافاة للعاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمطروح

مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب

بشرى لأهالي مطروح.. فتح 12 منفذا لبيع الخبز المدعم

محافظ مطروح: منع أي تجاوزات أو تعديات على الأرصفة بالشوارع

الإدارة المتكاملة للمخلفات.. برنامج تدريبي في مطروح.. شاهد

ضبط 58 قضية تموينية و1714 مخالفة مرورية خلال أسبوع بمطروح

ترشيحاتنا

حكم منع الصدقة عن المتسولين في الشارع

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب

3 رسائل عاجلة من رئيس لجنة التخطيط بالأهلي قبل ساعات من مواجهة بالميراس

احذر.. سحب الرخصة لمدة 3 أشهر لاستخدام الأنوار العالية بقانون المرور

تسمية الشوارع بأسماء زوجها وأقاربها.. التحقيق مع مسئولة في كفر شكر

وزيرة الصحة: توقعات بزيادة إصابات كورونا أبريل القادم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الإصابة بالالتهابات.. أفضل طريقة لتنظيف الأذن بدون قطن

خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات

رفقة زوجها.. درة بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام.. شاهد