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محافظات

نائب محافظ مطروح: إنشاء حمام سباحة أوليمبي لخدمة الأهالي

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، أنه جاري حاليًا الإعداد لإنشاء حمام سباحة أولمبياد للمساهمة في إعداد أبطال للمنافسة على المسابقات المحلية والدولية في جميع أفرع السباحة.


واضافت خلال استقبال  فريق سباحة الزعانف المصنف على مستوي الجمهورية والذى يخوض مسابقة كأس مصر في مارس المقبل، أنه سيراعى في إنشاء حمام السباحة ان يليق بطبيعة  محافظة مطروح السياحية.

واكدت الدكتورة دينا أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  يقدم  كافة أوجه الدعم للفرق الرياضية  خاصة التي تمثل المحافظة في البطولات على مستوى الجمهورية، لافتةً إلى أن المحافظ قرر دعمهم ماديا ومعنويا وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لظهورهم بالكل الذى  يليق بالمحافظة .

من ناحية أخرى أوضحت الدكتورة دينا عثمان علي أنه يتم  متابعة جهود الإسراع في تفعيل منظومة التحول الرقمي بمدن المحافظة  وادارات مراكز المدن وتوفير كل السبل الممكنة لتفعيل المنظومة بأسرع وقت ممكن وتذليل كل المعوقات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في التحول من المنظومة الورقية الى الاليكترونية ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية 

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التطوع للعمل الميداني بمؤسسة حياة كريمة في كافة التخصصات من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر في القرى الأكثر احتياجًا من مختلف المحافظات. 
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