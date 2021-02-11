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أخبار البلد

التأكيد على مواصلة العمل المشترك.. الرئيس السيسي يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:18 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه العاهل السعودي، وسمو ولى العهد، مؤكدًا الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وقد تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلًا عن تدعيم أواصر التضامن العربي.
التأكيد على مواصلة العمل المشترك.. الرئيس السيسي يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين
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