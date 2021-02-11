إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة سوزوكى بالشرقية

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكى، أعلى الدائرى الإقليمي ببلبيس اتجاه العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.





البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للمعاينة.





وتبين من التحريات انقلاب سيارة "سوزوكى" بسبب السرعة الزائدة مما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات.





على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى العلاج اللازم.