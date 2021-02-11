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توك شو

اعرف حدودك.. أردوغان يستفز اليونان ويهاجم رئيس وزرائها لهذا السبب

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:14 م
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية  مقطع فيديو رصد تفاصيل استفزاز تركيا اليونان بمهاجمة أردوغان لرئيس وزرائها.

ووفقا للتقرير فإن تصعيدا جديدا من أنقرة تجاه اليونان وذلك عبر بوابة قبرص هذه المرة وهى العقدة التى تؤرق علاقات البلدين منذ عقود فبعد مؤشرات عن تراجع التصعيد، عاد الرئيس التركى أردوغان وأكد على مطلب حل الدولتين فى الجزيرة المتوسطية وهاجم رئيس الوزراء اليونانى بسبب تصريحاته الأخيرة ضد تركيا.

وقد صرح أردوغان مؤخرا "رئيس الوزراء اليونانى يتحدى تركيا وكيف سنلتقى بعد هذا التحدى واعرف حدودك أولا وإذا كنت تبحث عن السلام فعليك أن تعرف حدودك ولا تتحدى.

التصعيد التركى ضد اليونان يأتى قبل أسابيع من اجتماع برعاية الأمم المتحدة للمجموعة الخماسية لبحث سبل استئناف المحادثات بين قبرص والأتراك واليونانيين.

تصريحات أردوغان جاءت بعد فترة هدوء نسبى رافقتها جولة مباحثات استكشافية فى إسطنبول نهاية الشهر الماضى وهو الأمر الذى يؤثر أكثر على العلاقات بين أنقرة وأوروبا.
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