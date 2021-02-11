لا يستطيع الكلام.. ابن شقيقة علي حميدة: نقابة الموسيقيين تتجاهلنا

كشف عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة عن تطورات حالة خاله الصحية بعد خروجه من مستشفى معهد ناصر واكتشاف إصابته بورم سرطاني.





وقال عادل في تصريح خاص لصدي البلد : الحالة مستقرة إلى حد ما ولكنها لم تتحسن وأننا أجرينا بعض التحاليل في مطروح وننتظر النتائج التحاليل خلال ايام كما أنه لا يستطيع الكلام كثيرا في الفترة الحالية ولكن الأزمة الكبرى في عدم وجود إمكانيات في مطروح من أجل تقديم العلاج له حيث أجد صعوبة شديدة من اجل الحصول على طبيب ليتابع معه الحالة أو أن يلحقه في حالة وجود ازمات صحية .





وأضاف عادل : الدليل على مدى عدم اي مساعدة طبية حقيقية في مطروح أنني قمت منذ ايام باحضار كافة المحاليل والأدوية اللازمة له وقمت بتركيبها أيضا وهو امر غير طبيعى.





وأضاف أن على حميدة يواجه تجاهلا شديدا من قبل نقابة الموسيقيين والتي تواصلت معنا فقط فترة وجوده في معهد ناصر وبعدها لم يتواصل معنا سوى المطرب مصطفى كامل وكانت حجتهم أن على حميدة لم يدفع اشتراك النقابة لمدة عامين فهل من المعقول أن يكون سببا لتجاهلهم له وعندما كان على حميدة فى مستشفى معهد ناصر وجدت ان الحالة تسوء بشكل اكبر وكلما تحدثنا مع الاطباء المعالجين كان تعليقهم ليس هناك أكثر من حصوله على التحاليل اللازمة والعلاج وهو ما دفعنا لمغادرة المستشفى والعودة الى مطروح بعد ان تواصلت معنا نقابة الموسيقيين والذى جاء ردها أن في حالة مغادرته معهد ناصر ليس على النقابة اي مسئولية فهل من المعقول ان اترك على حميدة يلقى مصيره خاصة ان ليس هناك أي تحسن للحالة في معهد ناصر بل كانت تسوء.



