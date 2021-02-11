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فن

تعرف على موعد عرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لـ هنا الزاهد

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:31 م
صدى البلد
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آيه عاطف - محمد نحلة
تبدأ قناة  "dmc" عرض أولى حكايات مسلسل "حلوه الدنيا سكر" بداية من يوم السبت ١٣ فبراير الجاري، وهو أول بطولة مطلقة للنجمة هنا الزاهد، ويحتوي العمل على ٩ حكايات منفصلة كل قصة تعرض في ٥ حلقات منفصلة.

وتقدم هنا الزاهد خلال المسلسل ٩ شخصيات مختلفة، ويشاركها البطولة عدد من النجوم والشباب.

ويشارك هنا الزاهد في كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.

ويبدأ عرض أولى حكايات المسلسل يوم السبت ١٣ فبراير على شاشة قناة "dmc" فى تمام الثامنة مساء، كما تذاع الحلقات على منصة "watch it" بالتزامن مع عرضه على القناة.
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