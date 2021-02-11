عمرو دياب مع طارق العريان في إعلانه الجديد.. شاهد

نشر الفنان المصري عمرو دياب، صورة جديدة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
ظهر فيها إلى جانب المخرج طارق العريان ومجموعة من اصدقائة وعلق قائلا " ترقبوا إعلان جديد مع إنجي كيوان وإخراج طارق العريان"
يذكر أن أغنية "فاكرني ياحب" لعمرو دياب قد تخطت قبل أيام حاجز الـ 4 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" بعد أشهر قليلة على طرحها، وكانت قد شغلت الأغنية المراكز الأولى مؤخرًا في مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقت رواجًا واسعًا في صفوف متابعي دياب. الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل