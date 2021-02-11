عمرو دياب مع طارق العريان في إعلانه الجديد.. شاهد

نشر الفنان المصري ​عمرو دياب​، صورة جديدة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"









ظهر فيها إلى جانب المخرج طارق العريان ومجموعة من اصدقائة وعلق قائلا " ترقبوا إعلان جديد مع إنجي كيوان وإخراج طارق العريان"







