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محافظات

حفاظا على المظهر الجمالي.. تبليط الشوارع والحواري الضيقة بالانترلوك في المنيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:54 م
تبليط الشوارع والحواري
تبليط الشوارع والحواري الضيقه بالانترلوك في المنيا
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ايمن رياض
تابع العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا  تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والطرق العامة بنطاق المدينة

وقال رئيس المدينة إنه من المقرر خلال الخطة الاستثمارية الحالية تنفيذ أعمال بلاط الإنترلوك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ورفع كفاءة الشوارع بها فضلا عن التغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إلى بعض الحواري والشوارع الضيقة لتطويرها وإصلاح الطرق بها، وذلك يتم من خلال جدول زمني محدد يتم الالتزام به لتركيب بلاط الانترلوك بكافة الشوارع الضيقة بالمدينة، والقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع. 

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ووجه رئيس المركز باستمرار العمل وفق الخطة الموضوعة لأعمال الإنترلوك بالشوارع الجانبية والتفرعات والحارات الضيقة بكافة أحياء المدينه بواقع 8 حارات بحي وسط و25 حارة بحي جنوب و30 حارة بحي شمال بالاضافة 38 حارة بحي غرب. 

وأوضح أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك في 18 حارة بحي غرب المدينة بشارعي عاشور وربيع شلقامي ومنطقة المنصورة وحارات سلامة وموسي عوض وخلف وعبد المحسن والافندي ولوقا بعزبة شاهين، بالإضافة إلى عدد من حارات بعزبة طه السبع وعدد من الشوارع المتفرعة من شارع ابن الفارض موضحا انه جاري العمل بعدد 16حارة أخرى بمرحلة رفع الميزانية تمهيدا لتبليطها. 

وفي سياق متصل بحث المحافظ اللواء أسامة القاضي  اليات تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد حيث تشمل المبادرة مراكز (أبو قرقاص – ملوي – العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

وقال المحافظ، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وتحت إشراف الجهات المتخصصة، تم التنسيق مع جامعة المنيا وكلية الهندسة للإشراف الهندسي على الاعمال التي سيجري تنفيذها بالمراكز الخمسة ووضع آليات للمراحل التنفيذية.

وناقش المحافظ، كيفية الإشراف على تنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة من كلية الهندسة لتقوم بالإشراف على تنفيذ الأعمال مع وضع تقارير هندسية لمتابعة تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.
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