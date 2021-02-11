وزير الدفاع التركي: أنقرة مستعدة لتبادل المعرفة العسكرية مع العراق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الخميس إن أنقرة مستعدة لتعزيز القدرات العسكرية للعراق من خلال تبادل المعرفة والخبرة كعضو في الناتو.
وخلال خطابه في محافظة كارس شمال شرق البلاد ، حيث تجري مناورات عسكرية تركية أذربيجانية مشتركة ، تفاخر الوزير أيضًا بأنه منذ عام 2016 ، أحبطت العمليات التركية الحدودية إنشاء ممر من قبل الجماعات الإرهابية في شمال سوريا.
وشدد أكار على أنه لولا قيام القوات التركية بحماية السكان المحليين من التهديد المزعوم لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي ، لكان تدفق اللاجئين "كبيرا" ، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
حزب العمال الكردستاني هو جماعة سياسية كردية يسارية مسلحة مقرها تركيا والعراق - يصنف حزب العمال الكردستاني حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) هو حزب سياسي كونفدرالي كردي ديمقراطي تأسس في سوريا ويعتبر من أهم أحزاب المعارضة الكردية في البلاد. وحدات حماية الشعب هي الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي ، وهو حزب سياسي كونفدرالي كردي ديمقراطي تأسس في سوريا ويعتبر أحد أهم أحزاب المعارضة الكردية في البلاد.