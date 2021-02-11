الشرقية تصعد لنهائيات دوري الصم





تأهل منتخب الشرقية للصم لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة بعد تغلبه علي منتخب الفيوم بهدفين مقابل هدف، وتعادل منتخب المنوفية والدقهلية تعادلاً سلبيًا، خلال منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من(٨-١٤) فبراير الجاري، علي ملعب مركز شباب مطروح.





وبهذا الفوز يتصدر منتخب الشرقية للصم المجموعة ب٦ نقاط، ويأتي منتخب الدقهلية في المركز الثاني بنقطتين من تعادلين، ويأتي منتخبا المنوفية والفيوم في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة بنقطة لكل منهما.





وتختتم منافسات المجموعة يوم السبت المقبل بمباريات الجولة الثالثة حيث يلتقي منتخبا المنوفية والفيوم ومنتخبا الشرقية والدقهلية.





ويتم تصعيد الأول والثاني لدور الـ٨ على مستوى الجمهورية، حيث تم تقسيم الفرق الــ ١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات(المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الشرقية، الدقهليه، المنوفية، الفيوم).





وأقيمت منافسات المجموعة الثالثة وصعد منها منتخبا القاهرة والإسماعيلية، كما أقيمت منافسات المجموعة الثانية وصعد منها منتخبا المنيا والإسكندرية.، ومن المقرر ان تقام منافسات المجموعة الاولي ونهائيات البطولة بمحافظة البحر الاحمر.





يذكر ان الفرق الــ ١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة.