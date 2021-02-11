ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشرقية تصعد لنهائيات دوري الصم

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:12 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير

تأهل منتخب الشرقية للصم لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة بعد تغلبه علي منتخب الفيوم بهدفين مقابل هدف، وتعادل منتخب المنوفية والدقهلية تعادلاً سلبيًا، خلال منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، خلال الفترة من(٨-١٤) فبراير الجاري، علي ملعب مركز شباب مطروح.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب الشرقية للصم المجموعة ب٦ نقاط، ويأتي منتخب الدقهلية في المركز الثاني بنقطتين من تعادلين، ويأتي منتخبا المنوفية والفيوم في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة بنقطة لكل منهما.

وتختتم منافسات المجموعة يوم السبت المقبل بمباريات الجولة الثالثة حيث يلتقي منتخبا المنوفية والفيوم ومنتخبا الشرقية والدقهلية.

ويتم تصعيد الأول والثاني لدور الـ٨ على مستوى الجمهورية، حيث تم تقسيم الفرق الــ ١٦ الي ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٤ فرق، حيث ضمت المجموعة الاولي منتخبات(أسيوط، كفر الشيخ، اسوان، الجيزة)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات(المنيا، الاسكندرية، الغربية، مطروح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات( القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية)، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات(الشرقية، الدقهليه، المنوفية، الفيوم).

وأقيمت منافسات المجموعة الثالثة وصعد منها منتخبا القاهرة والإسماعيلية، كما أقيمت منافسات المجموعة الثانية وصعد منها منتخبا المنيا والإسكندرية.، ومن المقرر ان تقام منافسات المجموعة الاولي  ونهائيات البطولة بمحافظة البحر الاحمر.

يذكر ان الفرق الــ ١٦ التي صعدت منها 8 فرق صعدت من الأدوار التمهيدية والتي أقيمت بالاسكندرية، بجانب ٨ فرق أخري أصحاب دور الـ8 في النسخة السابقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القاهرة والإسماعيلية يصعدان عن المجموعة الثالثة لدور الـ 8 ببطولة دوري مراكز الشباب الصم

مونديال اليد| مصر تعود بقوة وتتعادل مع سلوفينيا 18 -18 في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني

وزارة الشباب تطلق منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم بمطروح الإثنين المقبل

مطروح تستضيف فعاليات المجموعة الرابعة بدورى مراكز الشباب للصم وضعاف السمع

انطلاق منافسات المجموعة الرابعة لدوري مراكز الشباب للصم بمطروح

للصم وضعاف السمع.. محافظ مطروح يطلق دوري مراكز الشباب للمجموعة الرابعة

ترشيحاتنا

مونديال الأندية.. تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي

بينهم عاملون بوزارات الدفاع والداخلية والعدل.. توقيف عشرات الأشخاص في السعودية

معنديش بنات للجواز.. حكاية جزار ذبح شخصا رفض زواجه من ابنته بالجيزة

حادث صادم.. رضيع يعثر على 201 عنكبوت بإحدى الألعاب

صحتي الآن مهددة.. شاهد.. هنا شيحة توجه رسالة لجمهورها بعد فقدانها جزءا كبيرا من وزنها

لعدم الإصابة بالالتهابات.. أفضل طريقة لتنظيف الأذن بدون قطن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحقيق في جريمة قتل ينتهي بأغرب مفاجأة.. والسبب هوية القتيل.. شاهد

مفاجأة سارة.. علاج جديد سريع المفعول ضد فيروس كورونا

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل