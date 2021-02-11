البدء في إخلاء المباني غير الآمنة بمستشفى فارسكور

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الحصول على موافقة الوزارة بالبدء فى أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التى كانت موجودة بتلك المبانى بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.





وأشارت إلى أن ذلك يأتي استجابة لمساعى محافظة دمياط، مع وزارة الصحة والسكان، لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء المبانى الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور المركزى.





فيما وقد نوهت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم توجيه مديرية الصحة بتنفيذ هذه الأعمال على وجه السرعة، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدة على عرض مستندات المشروع بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للبدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه المبانى.





وأوضحت أنه سيتم البدء فى إخلاء المبانى الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور المركزى تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير.





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