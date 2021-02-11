البدء في إخلاء المباني غير الآمنة بمستشفى فارسكور

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الحصول على موافقة الوزارة بالبدء فى أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التى كانت موجودة بتلك المبانى بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي استجابة لمساعى محافظة دمياط، مع وزارة الصحة والسكان، لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء المبانى الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور المركزى.
فيما وقد نوهت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم توجيه مديرية الصحة بتنفيذ هذه الأعمال على وجه السرعة، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدة على عرض مستندات المشروع بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للبدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه المبانى.
وأوضحت أنه سيتم البدء فى إخلاء المبانى الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور المركزى تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير.
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وفي سياق متصل أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس ، زيارة تفقدية إلى منطقة الدعايم ، تابعت خلالها الأعمال التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس خلال اليومين الماضيين لرفع مستوى النظافة العامة بالمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهاتها خلال الزيارة التى أجرتها منتصف الأسبوع الجارى.
وفى سياق متصل.. وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها الى رئيس الوحدة المحلية بعقد محاضر تنسيقية للتأكد من تنفيذ كافة أعمال المرافق بمنطقة الدعايم ، لإعداد المقايسات الخاصة برثف الطريق الرئيسى بالاسفلت و إدراج الشوارع الفرعية بخطة العام المالى القادم.
وعلى جانب آخر، قامت "محافظ دمياط" بالمرور على الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل، إذ تابعت عمليات رفع كفاءة ممشى الكورنيش والجزيرة الوسطى ببلاطات الانترلوك مؤكدة على تنفيذ هذه الأعمال طبقًا للمعايير الفنية و الهندسية ووفقًا للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع والانتهاء منه.
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