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رياضة

المقاصة ينهي الشوط الأول متقدما على الإنتاج بهدف بيكلي

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:03 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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محمد رشاد
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة أحداث الشوط الأول متقدما على منافسه الإنتاج الحربي بهدف دون رد فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز. 

سجل هدف المقاصة شيميلس بيكيلي في الدقيقة السابعة بتصويبة متقنة في الشباك، ليعلن تقدم الفريق الفيومى على الإنتاج بهدف مبكر.

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يقع الانتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، كما يحتل نادي الإنتاج الحربي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد تسعة عشر نقطة.
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