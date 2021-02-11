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فن

بـ فستان ذهبي .. نوال الزغبي تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:02 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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محمد بدران

نشرت النجمة الذهبية، المطربة اللبنانية نوال الزغبى صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت نوال الزغبى في الصورة بفستان ذهبى لامع، ووضعت تاجا على رأسها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الجذاب واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.  


وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلة "قال اتقل قال مالوش لازمة....  عقلي_وقف #نوال_الزغبي"


على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".


أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.


يذكر أن احدث ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة. 

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