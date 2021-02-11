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فن

من داخل سيارتها.. إنجي خطاب تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:19 م
انجي خطاب
انجي خطاب
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محمد بدران
شاركت إنجي خطاب متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت إنجي خطاب داخل سيارتها بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية بلوفر صوف أنيقًا باللون الأبيض كشف عن جمالها الجذاب، نالت إعجاب متابعيها.


وتركت إنجي خطاب خصلات شعرها الذهبي القصير منسدلا، مما ظهرت بشكل جمالي ناعم وجذاب، ووضعت اللمسات الجمالية الهادئة، وفضلت اللون الكشمير في الشفاه، مع لمسات البلاشر على الوجنتين.


يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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