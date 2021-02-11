ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سينرجي والإختيار الأفضل ضمن جوائز الإعلام والصحافة العربية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
حصدت شركة سينرجي والمنتج تامر مرسي علي لقب أفضل شركة إنتاج لعام 2020 بتصويت 100 إعلامي وصحفي فني متخصص.

كما حصد مسلسل الأختيار والتي قامت الشركة بإنتاجه على أفضل مسلسل درامي، وكذلك بطله أمير كرارة على أفضل ممثل وأيضا فاز المسلسل علي جائزة أفضل سيناريو وحوار.

وقد قامت الإعلامية عبير شوره مؤسس جائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award   بتسليم المنتج الفني لشركة سينرجي فتحي إسماعيل، الدروع الخاصة بهم، حيث تسلم جائزة أفضل شركة إنتاج وكذلك أفضل مسلسل.


تعد جائزة الإعلام والصحافة العربية هي الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي يشارك بها ١٠٠ صحفي وناقد تبني على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني من لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية، كما ان اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدي العاملين في الوسط الفني وكذلك الجمهور لان بالأساس مهنتهم هو تقييم واختيار الأفضل.

ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتعليمات الدولة، تم الغاء حفل توزيع جوائز Arab Media Award في دورته الثانية لعام ٢٠٢٠، والذي كان مقرر نهاية شهر يناير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نادر حمدي أفضل موزع موسيقي لعام 2020 من مهرجان نجم العرب

THE BEST | سون يحصد جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم لعام 2020

رقصت على أنغام مليونير مليونير.. نيللى كريم أفضل ممثلة دراما في حفل دير جست

يوسف الشريف ونيللي كريم ويسرا.. أبرز جوائز دير جست في نسخته الـ17

أفضل مخرج.. محمد سامي يحتفل بنجاحه عبر "إنستجرام"

بالبنط العريض .. أفضل أغنية لعام 2020 في استفتاء جائزة الإعلام والصحافة العربية

ترشيحاتنا

تعليق مدرب بالميراس بعد الهزيمة أمام الأهلي فى مونديال الأندية

رحلة علي حميدة من المرض لـ الوفاة

الخطيب لن يعود مع بعثة الأهلي للقاهرة

أول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي بلقب ثالث العالم

لا أريد أن أكون مغرورا.. موسيماني بعد برونزية مونديال الأندية: حققنا أقل مما توقعنا

بايرن ميونيخ يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة

أعراض الزهايمر المبكر للنساء والشباب