سينرجي والإختيار الأفضل ضمن جوائز الإعلام والصحافة العربية

حصدت شركة سينرجي والمنتج تامر مرسي علي لقب أفضل شركة إنتاج لعام 2020 بتصويت 100 إعلامي وصحفي فني متخصص.



كما حصد مسلسل الأختيار والتي قامت الشركة بإنتاجه على أفضل مسلسل درامي، وكذلك بطله أمير كرارة على أفضل ممثل وأيضا فاز المسلسل علي جائزة أفضل سيناريو وحوار.





وقد قامت الإعلامية عبير شوره مؤسس جائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award بتسليم المنتج الفني لشركة سينرجي فتحي إسماعيل، الدروع الخاصة بهم، حيث تسلم جائزة أفضل شركة إنتاج وكذلك أفضل مسلسل.









تعد جائزة الإعلام والصحافة العربية هي الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي يشارك بها ١٠٠ صحفي وناقد تبني على تصويت العاملين في الصحافة والنقد الفني من لهم تاريخ طويل في المجال الإعلامي، وبحكم عملهم كمتابعين جيدين للأعمال الفنية، كما ان اختيار المتخصصين يكون له مردود وسمع آخر لدي العاملين في الوسط الفني وكذلك الجمهور لان بالأساس مهنتهم هو تقييم واختيار الأفضل.





ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة وتعليمات الدولة، تم الغاء حفل توزيع جوائز Arab Media Award في دورته الثانية لعام ٢٠٢٠، والذي كان مقرر نهاية شهر يناير.