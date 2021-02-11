تعرف على ختام تعاملات البورصة المصرية هذا الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم في جلسة الخميس جلسة نهاية الاسبوع اليوم الخميس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الأستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع .





وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.5 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 707.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية.

وقالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدي البلد مازال النطاق العربي يؤثر علي المؤشر الرئيسي للبورصة حيث انه عندما يرتفع فوق ال 11400 نقطة او 11600 نقطة يعاود الانخفاض ادني منها مرة اخري .

واضافة رمسيس عند ال11400 نقطة يبداء المؤشر الرئيسي للبورصة يعادل من اتجاهو ويحاول ان يكون في اتجاه صاعد نوعا ما ويكون في سادت حالة من التفاؤل لدى المتعاملين مدعم اداء المؤشر في هذا الاتجاه وارتفاع حركة السيولة في بعض الايام وانخفاض التداول في ايام اخري.









وأشارت رمسيس الى ان المؤشرات عندما تكون في المنطقة الحمراء يكون هناك نوع من التأني لدي المتعاملين ولا يريدون ان يضحوا بالاسهم الخاصة بهم مما يتسبب في انخفاض نوعا ما في التداول .











الجدير بالذكر ان المؤشر الرئيس للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ ارتفع بنسبة 0.01 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 11546.32 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس70/ بنسبة 0.73 في المئة ليبلغ مستوى 2452.77 نقطة، كما سجل مؤشر/إيجي اكس100/ الأوسع نطاقا ارتفاعا بنحو0.56 في المئة ليبلغ مستوى 3488.18 نقطة.









وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 104 شركات ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 70 شركة، وحافظت 15 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.