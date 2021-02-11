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أخبار العالم

بسبب كورونا.. إجراء سعودي عاجل بشأن صلاة الجمعة

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:06 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل


أصدرت  وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، قرارا بإضافة  5760 مسجدًا مساندًا للجوامع لإقامة صلاة الجمعة، سعيًا لتخفيف الزحام.

وبدوره اشار المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سليمان الخميس في تصريحات صحفية له   أن هناك لجانا ميدانية رقابية تعمل على رصد المخالفات كافة. 

كما بين ان اللجان لها سلطة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لمعالجتها.

وأكد أن المساجد آمنة صحيًا، حيث تم تكثيف تعقيم دورات المياه، وأماكن الوضوء بها، وإزالة برادات المياه، والتوجيه بعدم وضع المأكولات والمشروبات داخل المساجد.

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