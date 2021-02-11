نبيل الحلفاوي يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم الأندية

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏ألف مبروك يا رجالة اعتلاء منصة كأس العالم للأندية والبرونزية الثانية للقلعة الحمراء شرفتونا وشرفتم بلدكم يا أبطال".





توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.