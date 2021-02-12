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مرأة

الأطعمة الخارقة.. تحافظ على صحة قلبك وتمنحه السعادة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
هل تريد أن تعيش حياة أكثر صحة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن إحدى طرق القيام بذلك هي البدء في تناول الطعام الصحي ، سوف يشكرك قلبك على ذلك، فالأطعمة الخارقة التي توشك على رؤيتها مليئة بكل ما تحتاجه لتحسين رفاهية قلبك.

تشير الدراسات إلى أنه يمكنك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية باتباع نظام غذائي جيد.

البرتقال
البرتقال لذيذ ، يروي العطش ومليء بالألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم والعناصر الغذائية والبكتين، يمكن أن يفعل العجائب لقلبك، علاوة على ذلك ، سوف يساعد في امتصاص الكوليسترول الذي تتناوله ، وخفض ضغط الدم ، وطرد الصوديوم وتحييد البروتينات.

الكرنب
عائلة الملفوف ستفعل أشياء جيدة لقلبك، ويأتي اللون الأخضر المورق مع أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والألياف، كما أنها مليئة بالدهون والسعرات الحرارية الجيدة لذا يمكنك إضافتها إلى وجبتك بقدر ما تريد.

الثوم
الثوم هو طعام خارق من شأنه أن يفعل أشياء مذهلة لقلبك، إنه موجود في العديد من الوصفات، لأنه يخفض ضغط الدم ويخفض الترسبات الشريانية، كما أنه يقلل من إنزيمات انقباض الأوعية الدموية، ويمكنك تناوله في شكل حبوب إذا كنت ترغب في جني الفوائد دون طعم.
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