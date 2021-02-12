الأطعمة الخارقة.. تحافظ على صحة قلبك وتمنحه السعادة

هل تريد أن تعيش حياة أكثر صحة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن إحدى طرق القيام بذلك هي البدء في تناول الطعام الصحي ، سوف يشكرك قلبك على ذلك، فالأطعمة الخارقة التي توشك على رؤيتها مليئة بكل ما تحتاجه لتحسين رفاهية قلبك.





تشير الدراسات إلى أنه يمكنك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية باتباع نظام غذائي جيد.





البرتقال

البرتقال لذيذ ، يروي العطش ومليء بالألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم والعناصر الغذائية والبكتين، يمكن أن يفعل العجائب لقلبك، علاوة على ذلك ، سوف يساعد في امتصاص الكوليسترول الذي تتناوله ، وخفض ضغط الدم ، وطرد الصوديوم وتحييد البروتينات.





الكرنب عائلة الملفوف ستفعل أشياء جيدة لقلبك، ويأتي اللون الأخضر المورق مع أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والألياف، كما أنها مليئة بالدهون والسعرات الحرارية الجيدة لذا يمكنك إضافتها إلى وجبتك بقدر ما تريد.



