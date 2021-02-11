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رياضة

موسيماني: نتحلى بالتواضع.. وعلينا مواصلة شراستنا وكبريائنا فى أفريقيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:50 م
موسيماني
موسيماني
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محمد رشاد
قال بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أداء فريقه فى المونديال وتحديدا مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية اتسم بـ"الشراسة والكبرياء".

حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 على بالميراس البرازيلي، في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.

وأضاف موسيماني في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" عقب مباراة بالميراس: "يجب أن نتحلى بالتواضع، ويجب أن نشعر بالفخر لأننا فزنا على بطل أمريكا الجنوبية، بعد أداء رائع من الفريق وعلى الأخص حارس المرمى محمد الشناوي ، ما يهمنا هو أن نبني على هذا الأداء في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن لعبها بشراسة وأظهرنا شخصية قوية وكبرياء كبير."

وأضاف: "نحب هذا الجمهور الرائع الذي ساندنا طوال هذه البطولة ونشكرهم."
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