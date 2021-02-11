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مصطفى بكري: المؤامرات مستمرة ضد مصر والرئيس يضع مصلحة الوطن أولا.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:56 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الأمن والاستقرار بالنسبة للمصريين القضية الأولى مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن مصر لا تزال تعيش حالة الغضب الثوري منذ عام 2011 وهي تكشف عن فهم ما يجري بالمنطقة العربية.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار عبر فضائية صدى البلد أنه لا يزال هناك من يتآمر لإسقاط الوطن ودفع الجماهير لتدمير الوطن ومؤسسات الدولة .

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس السيسي يعلم أن هناك مشاكل موجودة بالشارع المصري ويعمل دائما على حلها ودائما ما يضع مصلحة الوطن في المقام الأول وينبه المصريين الى استمرار المؤامرات ضد مصر.

وأشار بكري إلى أن مشروع تطوير القرى ثورة حقيقية للدولة مشيرا إلى أنه سيكون نقطة انطلاق وتحول تاريخية.
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