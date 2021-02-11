مصطفى بكري: المؤامرات مستمرة ضد مصر والرئيس يضع مصلحة الوطن أولا.. فيديو

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار عبر فضائية صدى البلد أنه لا يزال هناك من يتآمر لإسقاط الوطن ودفع الجماهير لتدمير الوطن ومؤسسات الدولة .





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الرئيس السيسي يعلم أن هناك مشاكل موجودة بالشارع المصري ويعمل دائما على حلها ودائما ما يضع مصلحة الوطن في المقام الأول وينبه المصريين الى استمرار المؤامرات ضد مصر.



