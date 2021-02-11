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رياضة

طاهر محمد طاهر: الأهلي على قدر المسئولية.. وجماهيرنا كلمة السر في البرونزية

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم ‏على بالميراس البرازيلي والتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.


وقال طاهر إن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في إسعاد جماهيرهم في كل ‏مكان بحصد هذا الإنجاز الكبير.‏


وأوضح لاعب الأهلي أن شخصية اللاعبين وإصرار الجميع على حصد ميدالية في كأس ‏العالم للأندية كانت كلمة السر في التتويج بالمركز الثالث على مستوى العالم.‏


وأشار طاهر إلى أن جماهير الأهلي لعبت دورًا بارزًا جدًّا، وكانت الدافع القوي لهم من أجل ‏تحقيق هذا الإنجاز، مشددا على أن الفريق يلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا منذ الوصول إلى الدوحة ‏من جماهير الأهلي.‏


واختتم طاهر محمد طاهر حديثه قائلًا: «كرة القدم لعبة جماهيرية واللعب دون جماهيرنا أمر ‏سلبي جدا، ومن ثم كنا سعداء بخوض مباريات المونديال في حضور جماهيرنا العظيمة، ‏التي ساندتنا بقوة ودفعتنا إلى هذا الإنجاز».‏

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