شرفتونا.. وائل رياض يهنئ الأهلي ومجلس إدارته ببرونزية مونديال الأندية

احتفل وائل رياض بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏وكتب وائل رياض عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "الحمد لله ، ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعيبته وجماهيره ومحبيه الحصول علي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية ، بجد شرفتونا"









وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.











