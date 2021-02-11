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تعليم

عميد دار علوم: الكلية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:00 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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مريم عزت
كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية المتبعة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الاول .

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وقال الدكتور عبد الراضى رضوان ، خلال تصريح لـ صدى البلد ، ان الكلية تستعد لفترة امتحانات الفصل الدراسي بقوة و ستطبق كافة الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب .

وكانت قد شهدت السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، تداول مقطع فيديو وأنباء بشأن تخرج أول طالب مسيحي من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والمتخصصة في دراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية، بحصوله على المرتبة الأولى في تقديره العام.

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الخبر المتداول على السوشيال ميديا أحدث ضجة على السوشيال ميديا، حيث إنه على غير المألوف والمتعارف عليه التحاق طلاب مسيحيين بكلية دار العلوم، نظرًا لطبيعة المواد الدراسية بها التي تميل إلى الأزهرية، وهو ما أوضحه عميد الكلية الدكتور عبد الراضى رضوان ، ليؤكد أنه لا يوجد مادة في قانون الكلية تمنع التحاق أي طالب غير المسلم أو من الديانات الأخرى.


وأوضح عميد الكلية، في تصريحات لـ صدى البلد، اليوم الخميس، أن ماجد لويس غبريال  طالب دراسات عاليا بقسم اللغة العربية بالكلية وحصل على المرتبة الأولى فى تقديره العام. 

وأشار رضوان، أن خلال السنوات الماضية لم يتم التحاق أى طالب مسيحى ولكن الكلية ترحب بالجميع للدراسة .
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