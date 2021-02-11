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تعليم

جامعة بني سويف: إعفاء كل طالب يمحو أمية 5 أفراد خلال العام الدراسي من المصروفات

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:06 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  اليوم، مراسم تجديد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك بحضور الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتورة حنان سليمان والدكتور مؤمن معاذ عضوي مجلس الشيوخ. 

وأكد رئيس الجامعة أن البروتوكول يأتي في إطار مشاركة الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها وذلك للحد من قضية الأمية التي تعد أحد أهم القضايا التي تعوق عملية التنمية في مصر،  لذا أصبحت الحاجة ملحة للاعتماد على شباب الجامعة للقضاء عليها،  حيث أعلن عن إعفاء كل طالب يقوم بمحو أمية خمسة أفراد خلال عام دراسي واحد من المصروفات الدراسية.

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وأشار الدكتور منصور أن الجامعة سوف تتابع بشكل مستمر المتحررين من الأمية وتقدم لهم كافة أشكال الدعم والمساعدة للالتحاق بنظام التعليم النظامي،  ومراحل التعليم الأساسية،  لافتا أن الجامعة سوف تقوم من خلال كوادرها العلمية بمتابعة فصول محو الأمية للوقوف على جدية العمل والقضاء على كافة التحديات التي تعوق دون تحقيق إنجاز العمل. 

وأضاف الدكتور سامح المراغي أن الجامعة سوف تقوم بإجراء مسح ميداني شامل في القرى والأحياء ومراكز المحافظة للوقوف على الوضع الراهن للأمية بالمحافظة،  مضيفا أن الجامعة سوف تمنح المشاركين في هذا المشروع بعض الحوافز التشجيعية.

جامعة بني سويف: إعفاء كل طالب يمحو أمية 5 أفراد خلال العام الدراسي من المصروفات
جامعة بني سويف: إعفاء كل طالب يمحو أمية 5 أفراد خلال العام الدراسي من المصروفات
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