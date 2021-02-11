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تعليم

المدن الجامعية بعين شمس تعلن تعليمات مهمة للطلاب قبل الامتحانات

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حسام الفقي
أعلنت الإدارة العامة  للمدن الجامعية بجامعة عين شمس الاستعداد لعودة الطلاب من اجازة منتصف العام وبمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020_2021 وفي اطارة جهود الجامعة في الحفاظ علي صحة الطلاب في ظل الظروق المحيطة بنا وحرصها علي انتشار فيروس كورونا المستجد .

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وأكدت الادراة العامة خلال صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " انه سوف تتم عودة الطلاب الي المدن الجامعية في مواعيد محددة وفقا لجداول امتحانات الكليات المختلفة حيث لن يسمح باستقبال اي طالب او طالبة الا قبل موعد الامتحانات ب 48 ساعة علي اقصي تقدير .

وأشارت الي الالتزام بالمواعيد المقررة لكل طالب حيث لن يتم السماح باستقبال اي طالب او طالبة في غير الموعد المحدد له  كما نوهت الي انه لن يتم السماح بدخول المباني لاي طالب او طالبة الابعد عمل الكشف الطبي والتحليل المقرر يوم وصوله وذلك بمقر المدينة التي يقيم بها علي نفقة الجامعة .

واوضحت الادارة العامة للمدن الجامعية عدم دخول اي طالب او طالبة مصاب بفيروس كورونا حفاظا علي سلامة باق الطلاب مؤكد انه يتم تسكين كل طالب وطالبة في ذات الغرفة التي كان يقيم بها قبل تعليق الدراسة .
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