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رياضة

تعليق مدرب بالميراس بعد الهزيمة أمام الأهلي فى مونديال الأندية

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:48 م
الاهلي وبالميراس
الاهلي وبالميراس
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محمد رشاد
قال أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي إنه يرى فريقه كان أفضل قليلًا من الأهلي، معتبرًا أن منافسه استطاع أن يتفوق في ركلات الترجيح بعد مباراة متوازنة.

حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.

وأضاف فيريرا في تصريحاته عقب المباراة: "لقد كانت مباراة متوازنة، كما كان متوقعًا، في البداية فقدنا الكرة قليلًا، الملعب مختلف تمامًا عن ملاعبنا في البرازيل، وسرعة الكرة مختلفة تمامًا."

وتابع: "في البداية، كان هناك خطأ في التمرير من جانبنا، لكن مع الاستحواذ على الكرة اكتسبنا الثقة، وبعد ذلك كان هناك هدوء من جانبنا، ولعبنا بأسلوبنا المعتاد، وفي الشوط الثاني كنا أفضل."

وأضاف: "ضد تيجريس بكل تواضع قلت أنهم بشكل عام كانوا أفضل بعض الشيء، ولكن اليوم أقول العكس أعتقد على مدار 90 دقيقة كنا أفضل قليلًا، وفي ركلات الجزاء أنا لا أحب الحديث عن اليانصيب (الحظ)، أنا أتحدث بهدوء ومدى كفاءة من يسدد ويدافع."
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