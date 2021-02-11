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تعليم

وزيرالتعليم : كذَّبنا خبر تأجيل الدراسة و الامتحانات عشرات المرات

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:54 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
رصد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر جروب يوميات المعلم المصري استمرار وجود استفسارات من متابعي الجروب بشأن مدى صحة القرار المنسوب لمجلس الوزراء المتداول على فيس بوك ، والذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني وتأجيل الامتحانات بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الجدل المثار حول هذا الخبر المزيف قائلا : تم التكذيب عشرات المرات يا جماعة.

وكرر وزير التربية والتعليم تكذيبه للخبر قائلا : لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء والذي زعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيًا.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وناشد وزير التربية والتعليم المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مؤكدًا أن مجلس الوزراء حذر من أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.
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