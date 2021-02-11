وزيرالتعليم : كذَّبنا خبر تأجيل الدراسة و الامتحانات عشرات المرات

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وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الجدل المثار حول هذا الخبر المزيف قائلا : تم التكذيب عشرات المرات يا جماعة.





وكرر وزير التربية والتعليم تكذيبه للخبر قائلا : لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء والذي زعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيًا.





وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.





وناشد وزير التربية والتعليم المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مؤكدًا أن مجلس الوزراء حذر من أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.