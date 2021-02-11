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فن

نسألكم الفاتحة.. مي كساب تنعى علي حميدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:14 م
مي كساب
مي كساب
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مصطفى كرم

نعت الفنانة مي كساب ، الفنان علي حميدة الذى وافته الفنية مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض.


وغردت مي كساب عبر تويتر قائلة "‏الفنان ‎#علي_حميده في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".


وغيب الموت عصر اليوم الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.


كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة قد وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر صدى البلد.


وقال: إنني الوم على نقابة المهن الموسيقية بعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة انه يعانى من ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره او يساعده واهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية. 

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