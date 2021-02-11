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توك شو

خسائر توقف الطيران عالميا بسبب كورونا فى 2020

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:15 م
طائرة
طائرة
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شيرين عادل

قال  الدكتور محمد عباس ، الرئيس السابق لمجلس إدارة الملاحة الجوية ، إن عام 2020 كان كارثيأ على صناعة الطيران نظرأ لجائحة فيروس كورونا .  لافتأ إلى أنه كان من الصعب التنبؤ بأى تحسن منذ بداية الجائحة . 
 
وأوضح  "   عباس  " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال  والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه منذ بداية جائحة كورونا العام الماضى وكانت بعض الدول تقوم ب تسيير بعض رحلات الطيران بنسبة 30% حتى قامت كافة الدول بإغلاق الحدود فى أبريل الماضى خوفأ من جائحة كورونا . 

وأشار إلى أن مع غلق حدود الدول العام الماضى بسبب جائحة كورونا انعدمت رحلات الطيران نهائيأ وصبحت بعض رحلات الطيران تقتصر على نقل العالقين إلى مواطنهم أحدث انخفاض حاد بحركة الطيران سجل 95% . 

ولفت إلى أن الانخفاض بدأ يزداد تدريجيأ بانتعاش مترقب حتى ظهرت سلالات جديدة من كورونا فى سبتمبر من العام الماضى وتقلصت حركة الطيران بنسبة 70% .

وتابع أن جائحة كورونا كارثة خالفت كافة التوقعات وكانت التوقعات المستقبلية كانت تشمل حدوث انتعاش حيث انه تم نقل  4.5 مليار راكب فى 2019 وكان من المتوقع مضاعفة هذا الرقم ولكن جائت كورونا وسببت أزمة عالمية فى حركة الطيران . 


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