مبروك يا أبطال.. هاني أبو ريدة يهنيء الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وجه المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الإنجاز الذي حققه فريقه الكروي بالفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.





وكتب هاني أبو ريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك يقول: "‏‏ألف مبروك لأبطال النادي الأهلي تحقيق البرونزية التاريخية بكأس العالم للأندية و رفع اسم الكرة المصرية والافريقية عاليا".





وكان النادي الأهلي فاز على بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.