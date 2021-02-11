استفزاز جديد.. تركيا تعلن استمرار تواجد قواتها في ليبيا

في استفزاز وتناقض واضح، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة ستبقى مستمرة في ليبيا بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية.





وقال قالن في تصريحات اليوم الخميس نقلتها هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية "تي أر تي"، إن قوات أنقرة ستبقى في ليبيا بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني ما دامت حكومة الوفاق تلتزمها وتطلب وجودها.





وأضاف أن تركيا مستمرة في دعم حكومة الوفاق حتى الانتخابات المقبلة.





وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استعداده لسحب القوات العسكرية التركية من ليبيا.





وقال أردوغان في كلمة له خلال الإعلان عن برنامج الفضاء الوطني التركي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهاجمه بسبب تحركاته في ليبيا، وفقًا لصحيفة "حرييت" التركية.





وأضاف أردوغان مخاطبًا ماكرون: "أعطي للجزائر حقها أولًا.. على تركيا سحب قواتها من ليبيا، حسنًا فلتنسحب القوات الأجنبية أولًا".