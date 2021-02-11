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أخبار العالم

بايدن يعتزم المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:35 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم المشاركة عن بُعد في مؤتمر ميونخ للأمن في 19 فبراير.


ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، إن بايدن سيلقي كلمة عن بُعد من مؤتمر ميونخ الأمني ​​السنوي.


وحضر بايدن مؤتمر ميونخ للأمن في عامي 2009 و 2015 كنائب لرئيس الولايات المتحدة، والتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في التجمع السنوي.


ويعد مؤتمر ميونخ للأمن أكبر منتدى عالمي للحوار حول السياسة الأمنية العالمية، ويهدف للمساهمة في حل النزاعات سلميا عبر الحوار المتواصل غير الرسمي بين أعضاء أسرة الأمن الدولي.
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