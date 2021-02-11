محمود حسين مهنئا الأهلي بالميدالية البرونزية: "تحيا مصر"

وكتب محمود حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك لمصر.. ألف مبروك للنادي الأهلي.. شكرا للأهلي على رفع اسم الكرة المصرية عالميا.. بعد تحقيقه برونزية كأس العالم للأندية.. تحيا مصر".





وفاز النادي الأهلي على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح 3 /2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.