ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ألف مبروك.. ياسر إبراهيم يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:00 م
ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
Advertisements
محمد بدران
علق ياسر ابراهيم لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

ونشر ياسر ابراهيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "‏الحمد لله ديما وابدا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي وعقبال القادم ان شاء الله 🦅💪🏻💪🏻💪🏻".

توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم سعيد يهنئ الاهلي بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية

نبيل الحلفاوي يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم الأندية

مؤمن زكريا يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

رفعتوا رأس مصر.. الحضري يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

هاني رمزي يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: فرحتوا الشعب المصرى

شرفتونا يا رجالة.. سيد معوض يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

ترشيحاتنا

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة

بالصور.. لاعبو الأهلي يتابعون مباراة بايرن ميونخ مع تيجريس من المدرجات

أداء ممتاز.. كارتيرون يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية عبر صدى البلد

وفاة علي حميدة وعائلته تلوم نقابة الموسيقيين

قرار عاجل من الرئيس السوري

وزيرة الصحة: مصر قدمت مساعدات وأدوية كورونا بـ 4 ملايين دولار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية تعالج التوتر والقلق

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة