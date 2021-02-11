ألف مبروك.. ياسر إبراهيم يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم

علق ياسر ابراهيم لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





ونشر ياسر ابراهيم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "‏الحمد لله ديما وابدا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي وعقبال القادم ان شاء الله 🦅💪🏻💪🏻💪🏻".





توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



