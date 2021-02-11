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أخبار العالم

بطائرة مفخخة.. استهداف المنطقة الجنوبية السعودية من جديد

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:02 م
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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محمود نوفل
كشف  المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. 

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، قد أعرب عن إدانته محاولة الاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط. 

وكانت  قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق من اليوم تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

كما عبر العثيمين عن تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية. 

وأشار الي ان الحوثيين يعتدون علي الأراضي السعودية عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المفخخة) والزوارق المفخخة المسيَّرة عن بعد.
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