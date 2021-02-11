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محافظات

أمانة مسعفين.. ردوا 68 ألف جنيه و3 هواتف لأهل متوفى في حادث

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:22 م
أمانة مسعفين.. ردوا
أمانة مسعفين.. ردوا 68 الف جنيه و3 هواتف لأهل متوفى في حادث
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ايمن رياض
عثر مسعفو المنيا على مبلغ 68 ألف جنيه و 3 هواتف محمول بحوزة متوفي في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي " الجيش" وقاموا بتسليمها للامانات. 

تلقى مرفق الإسعاف بالمنيا إخطارًا بوجود حادث تصادم على بالطريق الواصل بين الصحراوي الشرقي القديم وطريق الجيش " الصحراوي الشرقي" وعلي الفور تم توجيه سيارتين اسعاف كود 2167 بقياده السائق، عصام مصطفى شعبان، والمسعف جرجس ملاك حنين. والسيارة الثانية كود 2164 بقيادة السائق، منسى يوسف ابراهيم، والمسعف محمد على فتحي. 

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وبوصول فريق المسعفين تبين وفاة شخصين في محل البلاغ، وعند فحص المسعفين للوفيات، لبيان هويتهما، عثر رجال الاسعاف على مبلغ 68  ألف جنيه و3 هواتف محمول بحوزة أحد المتوفين، 

فقاموا على الفور بإبلاغ غرفه عمليات الإسعاف وتوجهوا لمستشفى المنيا العام، لتسليم المبلغ النقدي لإدارة المستشفى والشرطة، لحين وصول أهلية المتوفي.

من جانبه أكد الدكتور شريف مدحت مدير مرفق الإسعاف بالمنيا، أن الأمانة صفة أصيلة في رجال الإسعاف، الذين فرضت عليهم مهنتهم الإنسانية أن يؤتمنوا على أرواح وصحة البشر فكيف لا يؤتمنون على الأموال والمتعلقات. 

مشددا أن هذا هو المعتاد من رجال الاسعاف وامانتهم المعهودة في التعامل مع الارواح والممتلكات 

وأشار دكتور مدحت  إلى أن هذه الأفعال ليست المرة الأولى فقد عثر رجال إسعاف المنيا على عشرات الالف في العديد من الحوادث المختلفة التي تشهدها طرق المحافظة وقاموا بتسليمها لرجال الشرطة كما أنهم دائما يرفضون الحصول على أية مبالغ منها كمكافاة وان هدفهم رضا الله والعمل بضمير. 

أمانة مسعفين.. ردوا 68 ألف جنيه و3 هواتف لأهل متوفى في حادث
أمانة مسعفين.. ردوا 68 ألف جنيه و3 هواتف لأهل متوفى في حادث
أمانة مسعفين.. ردوا 68 ألف جنيه و3 هواتف لأهل متوفى في حادث
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