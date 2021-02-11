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توك شو

مادلين طبر: عشقي للغة العربية سبب اتجاهي للعمل الإعلامي.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:25 م
مادلين طبر
مادلين طبر
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محمد القاضي
قالت الفنانة مادلين طبر، إنها درست صحافة لأنها عاشقة للكلمة وتقدرها وانتقاء المفردات وعشقي للغة العربية سبب اتجاهي للمجال الإعلامي وقدرتي على التعبير وضياغة مقالات بشكل محترف هوايتي المفضلة.  

وتابعت الفنانة مادلين طبر، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "كنت حريصة على زيادة علاقاتي بالإعلاميين وشغلي بالصحافة ساعدني على ذلك".

وتابعت الفنانة مادلين طبر، الصحافة الصفراء نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية وتعتمد على اللقطة والتشويه، لافتة إلى أن المذيعة العالمية أوبرا وينفري لم تسلم من الصحافة الصفراء، مشيرة إلى أن هناك صحافة تتمع بالرصانة ولكنها نادرة. 
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