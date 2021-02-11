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توك شو

مهندسة تعيش مأساة بسبب مرض عصبي وتستغيث بالرئيس السيسي

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:23 م
صدى البلد
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أسامة علي
استغاثت المهندسة جهاد عز، التى فقدت القدرة على الحركة بسبب مرض الأعصاب، بالرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء.

وقالت جهاد عز خلال حوارها مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "ام بى سى مصر"، أنها بدأت تشعر بالمرض خلال فترة حملها، وكلما ذهبت للأطباء أخبروها أن تعبها بسبب الحمل.

وتابعت المهندسة جاهد، أنها بعد الولادة استمر المرض وذهبت إلى أطباء المخ والاعصاب، مشيرة إلى أن العلاج موجود ولكن تكلفته عالية للغاية ويتطلب السفر للخارج.

من جانبها قالت والده المهندسة جهاد باكية:" نفسى أشوف بنتى بتمشى حالتها بتسوء بسبب المرض، ملحقتش أفرح بجوازها حتى ابنها مش بتقدر تشيله".
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