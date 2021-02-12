ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة بـ جمال الحريم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:47 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

تصدرت  دينا فؤاد، ترند موقع "تويتر" عبر هاشتاج "#دينا فؤاد"، عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، وذلك للمرة الرابعة، إذ سبق وتصدرت الترند 3 مرات أثناء عرض المسلسل على قناة DMC، وجاء ذلك بعد إبداعها فى مشهد قتلها، حيث شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، مفاجأة مدوية، وتخلى "راجح" الجن العاشق عن الشيخة "حنان" دينا فؤاد، وسلمها إلى جن أخر، وحاولت "حنان" أن تهرب ولكن أغلقت الأبواب وأخذت تصرخ وتجرى بأنحاء شقتها وهي تندم على سيرها فى طريق الضلال، وحاولت "حنان" أن تستنجد بزوجها "ماجد" الذى قرر أن يذهب لإنقاذها ولكن دخل الجن الجديد بعد أن ظهر في صورة امرأة مخيفة إلى داخل "حنان" وأخذت تصرخ وتقول "مش عايزاكى" وقامت بغرس السكينة فى بطنها وحضر زوجها وحاول أن يلقنها الشهادة ولكن دون جدوى وكانت أخر كلماتها "هى اللي عملت كده".

وعبر جمهور موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء النجمة دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية "حنان" وجاءت بعض تعليقات رواد تويتر :"مشهد الشيخة حنان النهاردة حقيقي يتدرس ، ودينا عسل جدا بصراحة والشيخة حنان دور عمرها، والشيخة حنان انا اتعاطفت معها في الحلقة الاخيرة ، كنت مستني نهاية جمال الحريم لاخر لحظة علشان أقول شكرا ليكي يا دينا، دينا ممثلة وحدوتة كبيرة وحبيت المسلسل جدا والشيخة حنان هي بطلة المسلسل فعلا".

وطوال الـ 45 حلقة، نجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، واتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

وحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما تصدر ترند "جوجل"، وشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دينا فؤاد تحتفل بنجاح "جمال الحريم" مع صناع العمل.. صور

دينا فؤاد تحصل على طلاسم وتعاويذ من الجن ونور تسعى لفك اللعنة فى الحلقة 12 من "جمال الحريم"

الحلقة 14 من مسلسل جمال الحريم.. دينا فؤاد تستعين بالجن للتجسس على معارفها

"جمال الحريم" الحلقة 18.. دينا فؤاد تساعد نور للخلاص من لعنة الجن

في حتة تانية خالص.. الجمهور عن أداء دينا فؤاد بمسلسل جمال الحريم

دينا فؤاد تتصدر ترند "تويتر" بهاشتاج "#دينا فؤاد فى جمال الحريم"

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق شقة سكنية في الدقي.. صور

تعرف على القيمة المادية لمكافأة الأهلي بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية

تعليق مدرب بالميراس بعد الهزيمة أمام الأهلي فى مونديال الأندية

مريض كورونا يضرم حريقا في مستشفى تلقى فيها العلاج

أحمد بلال: الزمالك لو كان واجه بايرن ميونخ كان هيخسر "6-0"

الحماية المدنية أنقذت ابنته.. مصرع أستاذ جامعي حرقا داخل شقته في الدقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف