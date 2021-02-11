هل يشاهد الجمهور الفلسطيني السينما الإسرائيلية؟.. كامل الباشا يجيب

قال الفنان كامل الباشا، صاحب جائزة مهرجان فينسيا، إن السينما الفلسطينية تفتقد الهوية الواضحة، مضيفا أنه لا يوجد دراما فلسطينية وعليه لا يوجد ممثلون فلسطينيون.



وأكد أن الجمهور الفلسطيني لا يقبل على الأفلام الإسرائيلية، منوها إلى أنهم منقطعون تماما عن إسرائيل منذ عام2002، وأنه بعد اغتيال أبو عمار انقطعت كل الجسور.





وأضاف "الباشا"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، عن مشاركته في مسلسل "السهام المارقة" أنه لا يفرق معه حجم الدور، وأهم شيء يكون المخرج فاهم للصورة جيدا ويستطيع أن يوظف الفنانين في أماكنهم الصحيحة.





وأشار إلى أن لديه أصدقاء إسرائيليين يعملون بالمسرح، ولكن التواصل انقطع معهم بعد 2002، مؤكدا أن أي فيلم يسيء للقضية الفلسطينية يرفضه تماما سواء كان عربيا أو إسرائيليا.