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ردا على المطالبين بتأجيل الدراسة.. أحمد موسى: لجنة كورونا ستجتمع الأحد المقبل لبحث الملف

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:42 ص
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك بعض الأشخاص يطالبون بتأجيل الدراسة موضحًا : " الطلاب فى البيت طول شهر يناير والأيام اللى مرت من شهر فبراير فهل يذاكرون أم لا".

وأوضح أن لديه بعض المعلومات الخاصة بموقف الدراسة، ولكن اللجنة الخاصة بفيروس كورونا ستجتمع يوم الأحد المقبل لبحث ملف عودة المدارس.

وأضاف أحمد موسى، خلال بث مباشر على صفحته الشخصية، أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب للمواطنين، مؤكدًا : " سيتم عرض تقارير عن الوضع الوبائي فى مصر وعلى أساسه سيتم اتخاذ القرار".

ولفت إلى أنه تحدث فى حلقة أمس عن عدم تأجيل الدراسة مؤكدًا : " فى حالة إلغاء الامتحانات لم يتم اعتماد أن الجميع ناجح، ولذلك نطالب بـ عودة الدراسة".

وأشار إلى أنه فى العام الماضى طالب بتأجيل الدراسة بسبب كورونا، ولكن هذه المرة الإصابات ليست كما كانت فى العام الماضى ولذلك عودة المدارس فى مصلحة الطلاب.

ولفت إلى أن الطلاب خلال شهر يناير و الأيام الماضية من فبراير هل يذاكرون أم يجلسون فى البيت بدون مذاكرة.


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