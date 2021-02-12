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فن

الرحمة حلوة.. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن بعد تعرضه للتنمر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:35 ص
امير طيعمة
امير طيعمة
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شروق ابراهيم


دافع الشاعر امير طعيمة عن لاعب النادي الاهلي مروان محسن بعدما تعرض لهجوم حاد من جماهير القلعة الحمراء بسبب ضياعه لفرضة ضربة جزاء في مباراة التي اقيما امس الخميس .

وكتب امير طعيمة :"بعيدا عن الفنيات مروان محسن ده اكتر لاعب في الكوكب بيلعب تحت ضغط، ضغط من جمهور فريقه قبل الخصوم.
انا ليا ملاحظات عليه كلاعب و في مباريات المنتخب اللي هي اهم حاجة عندي كنت دائما بشوف ان فيه من هو افضل في مركزه.


واضاف :"انا مش ضد انتقاده فنيا بس بجد اللي بيحصل معاه ده كتير، ده حتي لما بيسجل و بيكون كويس الناس بتهاجمه، لو حطيت نفسك مكانه هتصعب عليك نفسك. ده بوست انساني مش كروي  الرحمة حلوة".

يشار الى ان الاهلي حصد الميدالية للبرونزية  في كاس العام للاندية للمرة الثانية في تاريخه.
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