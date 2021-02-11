ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تعلن تأييدها لرئيس الحكومة الليبية الجديد

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:56 م
عبد الحميد دبيبة
عبد الحميد دبيبة
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت قناة العربية الاخبارية بأن ألمانيا أعلنت تأييدها لرئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة مؤكدة حرصها على دعمه لاستقرار ليبيا.


كما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية، أن رئيس الحكومة الليبية الجديد من المقرر ان يتوجه في زيارة إلى مدينة بنغازي قريبا.


وقال السفير الألماني في تغريدة نشرها على حسابه الاثنين الماضي، اتفق سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد دبيبة على أولويات المرحلة المقبلة.


وأضاف السفير الألماني أنه أجرى "أول مكالمة ودية مع رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد دبيبة، حيث قمت بتهنئة وأكدت دعم ألمانيا الكامل للسلطة التنفيذية المؤقتة".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أداء ممتاز.. كارتيرون يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية عبر صدى البلد

وزارة الصحة تكشف عن رأيها فى عودة الدراسة .. شاهد

أسترازينيكا تعلن عن إنتاج لقاح جديد يقاوم السلالة المتحورة في 9 أشهر

ثالث العالم.. ملخص مباراة الأهلي وبالميراس وركلات الترجيح

تحذير لـ طلاب الجامعات قبل بدء الامتحانات

أول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي بلقب ثالث العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف