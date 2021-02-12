رد حاسم من والد مروان محسن عن إهداره ضربة الجزاء

علق الكابتن محسن، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضياع فرصة محققة للنادي الأهلي من جانب مروان محسن في نهاية مباراة الأهلي أمام الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية.





وأكد والد مروان محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الجميع يواجهه سوء توفيق ولكنني لم أتحدث مع مروان في مثل هذه الفنيات".





وتابع: "لا أتحدث مع ابني على الفنيات ولكن الجميع يواجهه في بعض الأوقات سوء توفيق".



