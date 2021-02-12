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رياضة

رد حاسم من والد مروان محسن عن إهداره ضربة الجزاء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق الكابتن محسن، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضياع فرصة محققة للنادي الأهلي من جانب مروان محسن في نهاية مباراة الأهلي أمام الدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الجميع يواجهه سوء توفيق ولكنني لم أتحدث مع مروان في مثل هذه الفنيات".

وتابع: "لا أتحدث مع ابني على الفنيات ولكن الجميع يواجهه في بعض الأوقات سوء توفيق".

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
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