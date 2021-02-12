دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لعمليات طب العيون بـ2 مليون جنيه

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لإجراء عمليات طب العيون بقيمة 2 مليون جنيه، مقدما الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علي دعمها المستمر للقطاع الصحي بالبحر الأحمر.





وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له مساء اليوم الخميس، أن الأجهزة الطبية التي تم دعم طب العيون بها بمستشفي الغردقة العام عبارة عن وحدة رمد بالعيادات الخارجية كاملة بمشتملاتها، و ميكروسكوب جراحى لعمليات الرمد، وجهاز فاكو، وجهاز أشعة تليفزيونية للعين، لإجراء عمليات المياه البيضاء.



