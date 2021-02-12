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محافظات

دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لعمليات طب العيون بـ2 مليون جنيه

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:10 ص
مستشفى الغردقة
مستشفى الغردقة
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إبراهيم جادالله
أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لإجراء عمليات طب العيون بقيمة 2 مليون جنيه، مقدما الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علي دعمها المستمر للقطاع الصحي بالبحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له مساء اليوم الخميس، أن الأجهزة الطبية التي تم دعم طب العيون بها بمستشفي الغردقة العام عبارة عن وحدة رمد بالعيادات الخارجية كاملة بمشتملاتها، و ميكروسكوب جراحى لعمليات الرمد، وجهاز فاكو، وجهاز أشعة تليفزيونية للعين، لإجراء عمليات المياه البيضاء.

وتابع: أن تركيب الأجهزة من قبل مهندسي الشركة الموردة وتم تدريب الطاقم الطبي عليها، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر على منع تكبد المرضى مشقة السفر للمحافظات الأخرى والانتقالات وضمانا لتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء البحر الأحمر .
دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لعمليات طب العيون بـ2 مليون جنيه
دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لعمليات طب العيون بـ2 مليون جنيه
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